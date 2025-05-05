桃園工廠大火「放百噸油品、塑膠」 猛燒近12小時熄滅
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠昨上午發生火警，因內部存放上百噸油類和大量塑膠粒子，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙瀰漫天空，消防人員獲報到場搶救，耗時近12小時終於撲滅火勢，消防人員漏夜殘火處理，於今凌晨12時55分殘火處理完畢，共出動197名消防人員，所幸無人受傷受困。
桃園市消防局昨上午9時13分接獲報案，蘆竹區三德街15巷一處工廠傳出火警，抵達現場為地上1層鐵皮結構建築物，燃燒1樓廠房，現場共燃燒4間廠房，燃燒棕櫚油和大豆性植物油約100公噸及塑膠製品，燃燒總面積2300平方公尺。
現場不斷竄出濃煙，黑煙瀰漫天際，消防員不敢大意，共派出消防人員197名、義消6名、消防車68輛及救護車2輛馳援，並在晚間出動重機具怪手到場協助開挖，耗時近12小時，火勢於昨晚8時40分撲滅，消防人員漏夜殘火處理，於今凌晨12時55分殘火處理完畢， 所幸無人員受困、受傷。
桃園市消防局指出，查詢經濟部商工登記公示資料，該工廠登記為製造及批發業，現場存有棕櫚油、大豆性植物油共100噸，另有槽車儲放脂肪油23噸，皆非列管的公共危險物品，故免依公共危險物品及可燃性高壓氣體位置構造設備暨安全管理辦法檢討其位置、構造及設備。而該現場存放的油品非桃園市火災預防自治條例須申報化學品，詳細損失及起火原因仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言