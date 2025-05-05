桃園工廠大火「放百噸油品、塑膠」 猛燒近12小時熄滅

桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠昨上午發生火警，因內部存放上百噸油類和大量塑膠粒子，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙瀰漫天空，消防人員獲報到場搶救，耗時近12小時終於撲滅火勢，消防人員漏夜殘火處理，於今凌晨12時55分殘火處理完畢，共出動197名消防人員，所幸無人受傷受困。

桃園市消防局昨上午9時13分接獲報案，蘆竹區三德街15巷一處工廠傳出火警，抵達現場為地上1層鐵皮結構建築物，燃燒1樓廠房，現場共燃燒4間廠房，燃燒棕櫚油和大豆性植物油約100公噸及塑膠製品，燃燒總面積2300平方公尺。

現場不斷竄出濃煙，黑煙瀰漫天際，消防員不敢大意，共派出消防人員197名、義消6名、消防車68輛及救護車2輛馳援，並在晚間出動重機具怪手到場協助開挖，耗時近12小時，火勢於昨晚8時40分撲滅，消防人員漏夜殘火處理，於今凌晨12時55分殘火處理完畢， 所幸無人員受困、受傷。