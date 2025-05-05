影／台中男酒駕台灣大道狂奔 倒車衝撞兩車警持槍抓人

台中市洪姓男子昨天深夜在西屯區被攔查，洪因有酒駕，拒絕盤查開車逃逸，在台灣大道疾駛，停等紅燈時，還倒車衝撞兩輛車輛，警方持槍喝令洪男下車，壓制抓人，確認洪的酒精濃度已超標，同車張姓女乘客棄置一支K菸也被查獲，全案今將依公共危險等罪，移送偵辦。

第六警分局西屯所警員在昨天深夜11時許，行經西屯區上石北二巷時，發現洪姓男子（38歲）開車違規使用手機，警方示意攔查，未料洪男因酒駕拒檢，加速往台灣大道方向逃逸，逃逸過程中，洪男見前方為紅燈，還在快車道上倒車試圖擺脫警方，撞擊其他兩輛無辜民眾車輛。

警員趁洪男倒車失控之際，以巡邏車前後包夾阻斷去路，成功攔停該車，持槍喝令洪男下車後，當場壓制，另外警方也發現同車張姓女子（33歲）趁隙將一支K菸棄置在分隔島。

經查，洪男的酒精濃度達每公升0.40毫克，全案警詢後將依毒品、公共危險等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局強調，酒後駕車除違反道路交通管理處罰條例第35條外，更會遭刑法公共危險罪送辦，如因酒駕致人於死或重傷者，最重可處1年以上7年以下有期徒刑，警方將持續針對易酒駕路段加強攔查，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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