影／「我直接跟妳講他的套路啦」 她想見男公關警不忍了

「我直接跟妳講他的套路啦！」台南市警第二分局中正派出所員警昨天見中年婦人一直念著想要見從事酒店男公關的網友，當頭棒喝說兩人是不是如何認識、如何約見面、再來有黑道要求繳保證金，出言恐嚇令她心生畏懼上當，準備匯款，讓對方當場清醒。

46歲邱姓女子在網路交友軟體認識Line暱稱「奕霖」的網友，對方使用宛如男模般的年輕帥氣男子照片，聲稱在酒店兼職當公關，雙方相談甚歡，「奕霖」還稱很喜歡邱女，很想見她、常常想她；昨天兩人相約見面，一起共進晚餐，邱女十分欣喜。

邱女在準備見「奕霖」時，對方突然傳訊聲稱因為在酒店兼職公關，經理擔心會有網友冒充警察，所以見面前需先驗證身分，必須匯款6萬元當作保證金；「奕霖」稱保證金只是一個形式而已，見面之後就會退還該筆款項，如有問題經理會打電話給邱女。

昨天下午3時許，邱女緊張前往台南市中西區永華路一間超商準備轉帳，超商店員察覺有異，通報轄區第二警分局中正派出所，巡佐劉昱成、警員林永謙到場；邱女稱跟網友約見面，網友說經理要求「照規矩」，且經理是「混黑的」，希望邱女配合免得遭遇不測。

警方聽邱女支支吾吾講所謂「經理」話術，忍不住打斷直言「我直接跟妳講他的套路啦，他就先跟妳說跟妳認識很喜歡妳，然後要約妳見面，他又說要付多少金額店裡才會讓他出來，再來又說要多少押金，妳不付錢或付不出來之後，他經理就會很生氣」。

「那個網友又會跟妳說是不是惹經理生氣，趕快匯錢，接著經理就會傳斷手斷腳的照片給妳看，就說妳不付錢會到妳家裡或公司找妳」，邱女聽到員警所說過程，與她遇到的情境幾乎一模一樣，才發現是遇到詐騙集團，打消與所謂酒店男公關見面的念頭。