黑布遮車牌公然挑釁「抓不到我」壢警即刻查獲依法開罰
日前有騎士用黑布遮蓋車牌，並在上面寫上「反正你也抓不到我」，甚至以英文的不雅字眼公然挑釁，中壢警察分局興國派出所接獲通報後，立即展開查證，並迅速確認車主身分。依據《道路交通管理處罰條例》第13條規定，已對車主開立罰單，最重可處新臺幣4,800元罰鍰。
興國派出所所長王韋力指出，依該法條，若汽車或機車車牌遭塗抹、污損、遮蔽或以其他器具妨礙辨識，將依法開罰，並責令申請換領牌照或改正。此次案件已依程序處理，警方絕不姑息以任何方式試圖逃避稽查的違規行為。
警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，以身試法。為維護交通秩序與公平執法環境，警方將持續加強取締類似違規，守護用路人安全，保障公共交通秩序。
本文章來自《桃園電子報》。原文：黑布遮車牌公然挑釁「抓不到我」壢警即刻查獲依法開罰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言