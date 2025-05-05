機車騎士示意圖。圖／聯合報資料照片

日前有騎士用黑布遮蓋車牌，並在上面寫上「反正你也抓不到我」，甚至以英文的不雅字眼公然挑釁，中壢警察分局興國派出所接獲通報後，立即展開查證，並迅速確認車主身分。依據《道路交通管理處罰條例》第13條規定，已對車主開立罰單，最重可處新臺幣4,800元罰鍰。

興國派出所所長王韋力指出，依該法條，若汽車或機車車牌遭塗抹、污損、遮蔽或以其他器具妨礙辨識，將依法開罰，並責令申請換領牌照或改正。此次案件已依程序處理，警方絕不姑息以任何方式試圖逃避稽查的違規行為。

警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，以身試法。為維護交通秩序與公平執法環境，警方將持續加強取締類似違規，守護用路人安全，保障公共交通秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：黑布遮車牌公然挑釁「抓不到我」壢警即刻查獲依法開罰