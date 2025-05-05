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嘉義男失聯2天 今早浮蘭潭水舞區

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有名年約66歲男子的家屬在2天前向警、消報案表示聯繫不上男子，因他離家時心情低落，希望協助尋找，消防救護人員在蘭潭周邊水域尋找2天未果；今天早上有民眾報警在蘭潭水舞區發現男浮屍，消防人員協助打上岸，經家屬指認是失聯男子，落水原因警方持續調查中。

嘉義市消防局在5月3日晚上接獲警方轉報，66歲男子因心情不好失聯，擔心會發生意外，消防救護人員即在蘭潭水域周邊尋找，但沒有下落，昨天再尋找一整天也沒有結果，沒想到今天上午7點01分接獲民眾報案，消防人員在蘭潭水舞區將男子打撈上岸。

警方表示，由穿著特徵疑是失聯男子，上午通知家屬指認，確定死者身分就是日前通報失蹤的男子，目前持續調查男子落水原因中。

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嘉義市消防局消防救護人員於蘭潭水域周邊協尋。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局消防救護人員於蘭潭水域周邊協尋。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局消防救護人員夜晚於蘭潭水域周邊協尋。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局消防救護人員夜晚於蘭潭水域周邊協尋。記者李宗祐／翻攝

嘉義 失聯 蘭潭

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