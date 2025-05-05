冒充小姨子來電急借28萬元 豐原警與、郵局聯手勸阻老翁
台中市豐原區一名婦人在家接到一通市話來電，對方自稱是她的「妹妹」，因為工作周轉上有資金需求，急需28萬元，希望她能代為匯款至客戶帳戶，婦人聽聞「妹妹」有難，毫不猶豫答應協助，請丈夫到郵局匯款，行員機警發現異常，通報警方處理，成功攔阻這起「假親友」詐騙，避免財產損失。
豐原警分局豐原派出所警員賴加旂、張桓嘉4月29日下午2時許接獲郵局通報，要辦理匯款的民眾疑似遭詐騙，需要警方協助。
經了解，79歲劉姓老翁代替妻子要匯款，其妻稍早接到自稱「妹妹」的市話來電，對方表示手機門號、LINE等聯絡方式有異動，請其更新手機內原留存的聯繫資訊，隨後又表示，自己急需28萬元周轉，保證數日內歸還，因對方語氣急切且聲音神似「真妹妹」，劉妻信以為真，請丈夫代為匯款。
警方當場協助撥打電話確認對方身份，真正的「小姨子」接到電話後驚訝表示，「我從沒說過要借錢啊！」當場戳破詐騙集團的「猜猜我是誰」話術，劉姓夫妻才驚覺受騙，還好在最後一刻被成功攔阻。
豐原分局今年1至4月成功阻詐85件，攔阻金額3137萬元；警方提醒，若遇到以親戚、朋友名義來電，請求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，務必透過其他管道再三確認來電者身分，或透過110、165反詐騙諮詢專線即時查證，慎防受騙上當，確保財物安全。
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