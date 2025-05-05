影／馬來西亞男子來台打工 當詐欺車手被逮

一名24歲馬來西亞籍男子受招募來台打工，從事詐欺車手，台中市大雅警分局對詐團展開誘捕行動，相約面交儲值款時，當場逮捕馬來西亞男子，依詐欺等罪嫌移送法辦，檢察官已起訴求刑，法院審理中。

台中大雅警分局員警執行網路巡邏時，在FACEBOOK上發現疑似假投資股票詐欺廣告連結，點擊後加入LINE某帳號，又被輾轉推薦加入其他LINE「投顧老師」及社群後，下載其推薦的「投資APP」。最後歹徒稱可以「儲值」投資款，員警組成專案小組展開誘捕行動，與歹徒約定面交儲值款。

24歲卓姓馬來西亞籍男子依約到大雅區一處路邊，向喬裝民眾的員警出示工作證及投資款收據，並索取50萬元投資款後，遭在旁埋伏的員警團團包圍，當場遭逮。

警方調查，卓男在其國內受到招募，以日薪1000馬來西亞令吉代價，約新台幣7400元來台擔任車手工作，期間食宿皆由詐欺集團供應，當有與被害人面交投資款時機，集團上層就會派遣馬籍車手前往，此次遭員警來個甕中捉鱉，逮捕後依涉嫌加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並遭法院裁定羈押；案經檢察官起訴求處1年6個月有期徒刑，現由法院審理中。