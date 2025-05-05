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川普關稅動盪 台中熟女砸40萬買虛擬幣避險？警：詐騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

美國總統川普在上月宣布欲對各國徵收高額關稅，引發市場動盪，台中市州姓女子疑為避險，而誤信歹徒投資虛擬貨幣的詐騙陷阱，上月11日到銀行要領40萬元，幸好行員發現州女對於投資方式、行情都不清楚，趕緊聯絡警方阻詐，保住積蓄。

第一警分局民權所在上月11日接獲台北富邦銀行中港分行通報，州姓女子（42歲）欲提領40萬元，以投資以太幣，行員認為，近來虛擬貨幣投資已成詐騙集團話術之一，趕緊聯絡警方到場。

警方到場後，向州女詳細詢問資金用途，州女表示是透過小學同學介紹，準備向幣商購買虛擬貨幣，州女也強調，交易是由她本人操作APP，不可能遭到詐騙。

警方進一步詢問，預計購買多少乙太幣及目前市場價格時，州女卻無法回答。

警方及行員認為州女遭詐風險極高，遂再三勸說，以近期新聞案例進行反詐宣導，提及合法券商不會要求民眾將現金交付從業人員儲值入金，若遇此情況，這就是所謂的將現金面交給詐欺車手。

警方進一步說明，詐騙集團常見的「假投資、真詐財」手法，例如透過社群平台或熟人介紹，誘導民眾購買虛擬貨幣，將資金轉入詐騙平台帳戶。詐團初期營造出獲利假象吸引加碼，最終卻在民眾準備提領時失聯或關站，導致鉅額財損。

州女在警方、行員勸說下，才打消領款念頭，也致謝「還好你們有提醒，不然我錢就沒了」。

第一警分局分局長尤啓南呼籲，詐騙集團常以「高獲利、低風險」為誘因，誤導民眾將資金轉入虛假平台。提醒民眾務必提高警覺，慎選合法業者，切勿輕信社群軟體、LINE群組或不明廣告訊息。若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案，由警方提供即時協助，共同守護民眾財產安全。

台中市州姓女子疑中歹徒投資虛擬貨幣陷阱，警方與行員勸阻，保住她40萬元積蓄。圖／第一警分局提供
台中市州姓女子疑中歹徒投資虛擬貨幣陷阱，警方與行員勸阻，保住她40萬元積蓄。圖／第一警分局提供

社群 虛擬貨幣 詐騙集團

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