「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，日前呂爆出私生子風波後，發文指「媽媽都沒意見了」又刪文，黑心律師楊律師分享生母10篇心聲長文，生母寫出呂回她「這是受精卵」、「驗完DNA仍遲不認領」，昨天再質問呂「你有什麼資格利用剴剴？」

呂秋遠的臉書有87萬名網友追蹤，上月22日他在臉書發出「老來得子」文回應，寫下「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」，但他在30日刪文，同一天發布剴剴案相關貼文後，迄今都未再更新臉書文章，也限制網友留言。

臉書有逾27000名網友追蹤的黑心律師楊律師自上月29日在臉書分享生母7篇長文，指出「以下是被害人的心聲」，7篇文章主題分別是「契機、入職、跟庭、拖庭、被誤解的人、受精卵、單親媽媽」，之後一直到昨天，生母陸續再發出二篇文章，分別是「扶養費、撤告」。

昨天晚間8時許，生母再發文「友善父母怎麼了」，她寫下上月23日接受記者邀約採訪，呂秋遠奪命連環扣，希望她不要接受訪談，並開出條件「如果妳敢接受記者訪談，我絕對不會就這樣算了，我會公布我們所有對話紀錄，一起下地獄」。

如果不接受訪談，「你我往友善父母方向，以後做任何事都事先跟對方說，我們往好的方向走，我答應妳，會參與孩子的生活、不做缺席的父親」，她指出，雖然呂沒幫孩子換過一片尿布，卻真是洞察媽媽心專家，身為母親，為孩子做什麼都願意。

她表示，「要我報隊選邊站、做出各種違心之論、向惡魔表忠心、成為帶風向的工具、成為千夫所指、司法界全民公敵，我都能吞。只要孩子好、孩子快樂，只要能讓孩子擁有父愛、擁有更多親友疼愛，媽媽把尊嚴放地上踩又怎樣？於是我又妥協了」。

當時她同意了網紅律師的友善父母，也同意幫他停損，於是只給了記者五點聲明；但五點聲明出來後，呂秋遠除了馬上寫臉書帶風向，接著一步一步稱，他吃不下、面對排山倒海的批評聲浪他感到憂鬱、看了醫生、開始吃藥，醫生建議他先不要跟孩子媽媽談，連藥袋也拍了。

想到孩子，想到友善父母，她選擇安慰、對他投誠、告訴他不要理會負面訊息、要沉住氣、過兩天就有新的新聞蓋過去了、好好休息、出國散心、孩子隨時可以來看、可以一起來吃飯過母親節。但呂秋遠拒絕了，他說他要先處理好自己情緒，才能愛人和愛小孩。

之後幾天過去了，情況沒有改變，她表示，自己在帶孩子時，網紅律師在寫臉書、上廣播、接受諮詢。她想問「寫臉書就算了，你有什麼資格利用剴剴」、「寫臉書就算了，你有什麼資格利用剴剴」、「寫臉書就算了，你有什麼資格利用剴剴」？

她連問三次，最後再問「我再說一次，你到底有什麼資格利用剴剴」？憂鬱，顯然只影響網紅律師參與孩子的生活、扮演父親的角色，但不影響他工作、賺錢、上廣播、出國、寫臉書。到這裡，媽媽清醒了。

她指出，網紅律師不會愛小孩的，也不會陪伴孩子成長的，只要風頭過了，他會轉身就走，繼續四處招搖撞騙，孩子永遠不會在他人生排列順序裡。「網紅律師，你欺負我的孩子，我不會放過你。要下地獄就一起下地獄」。

生母指出，雖然沒有人脈、沒有財力、沒有網路聲量，唯一的武器就是律師專業訓練對文字的駕馭。這一次選擇，她是為了自己，選擇面對自己鎖在陰暗角落的創傷，讓真相攤在陽光下，接受公評。希望制度面可以更完善，希望她是最後一個傻女人，希望單親媽媽都不孤單。

作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」臉書粉專逾4.8萬人追蹤，她昨晚轉引生母「友善父母怎麼了」一文指出，「生母寫的內容都是真的，我願意幫她掛保證，因為兩邊都有傳對話紀錄給我看，包含生母、呂秋遠，我一比對就知道發生什麼事」。