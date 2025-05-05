桃園蘆竹工廠火警 燃燒逾11小時後撲滅

中央社／ 桃園4日電

桃園市蘆竹區一處工廠昨發生火警，濃濃黑煙大量竄出。聯合報記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區一處工廠昨發生火警，濃濃黑煙大量竄出。聯合報記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局表示，蘆竹區一處工廠今天上午發生火警，現場存放棕櫚油等植物油約百公噸，幸無人受困受傷，大火在燃燒逾11小時後於晚間8時40分撲滅，財損及起火原因尚待調查。

桃園市政府消防局表示，上午9時13分獲報蘆竹區一處工廠發生火警，火場為地上1層的鐵皮結構建築物，初步了解，現場存放棕櫚油等植物油約100公噸，消防局立即派出消防人員42名、消防車19輛、救護車2輛於9時22分抵達搶救。

不過，由於火勢猛烈，現場陸續增援至157名消防員、消防車60輛以及救護車2輛，燃燒面積有待調查。

現場因大火不斷冒出濃煙，遠在數公里外都可看見，消防局指出，幸好無人員受困或受傷，火勢在下午3時58分獲得控制，但由於鐵皮建築坍塌，需怪手邊挖邊搶救，現場後續也進駐2台300型重機具（怪手）協助，最終火勢在晚間8時40分熄滅，後續由消防人員進行殘火處理中，至於財物損失及起火原因尚待調查。

桃園市環保局表示，以系統模擬事故現場風向為東北風 ，下風處大園區的埔心里、竹圍里、菓林里以及蘆竹區坑口里可能受火災異味影響，已要求業者進行消防廢水防堵並清除油污，但因南崁溪油污未於期限內清理完畢，已依水污染防治法告發，至於是否涉及違反空氣污染防制法將視調查報告出爐後辦理。

桃園

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