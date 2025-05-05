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租屋裝熱水器 律師：房東有注意義務

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市楊梅區驚傳越南籍男女4人在租處室內疑似一氧化碳中毒，陽台熱水器窗戶關閉，疑是奪命原因，圖為示意圖。記者周嘉茹／翻攝 周嘉茹
桃園市楊梅區驚傳越南籍男女4人在租處室內疑似一氧化碳中毒，陽台熱水器窗戶關閉，疑是奪命原因，圖為示意圖。記者周嘉茹／翻攝 周嘉茹
桃園驚傳四名越南籍年輕男女一氧化碳中毒身亡，原因疑租屋處熱水器燃燒不完全。桃園過去有房東因熱水器未裝強制排氣遭法辦，律師提醒房東有注意義務，若出事恐涉及刑民事責任。

桃園市消防局統計，桃園近五年發生廿四件一氧化碳中毒案件，釀七死五十八傷，今年至四月零發生，但前晚一場意外又奪走四條人命。

消防局指出，一氧化碳主要是瓦斯燃燒不完全產生，其與血液中血紅素結合率是氧氣的二五○至三百倍，只要吸入少量即可能中毒，甚至死亡。

桃園平鎮區二○二一年發生租客洗澡一氧化碳中毒身亡，檢方認為張姓房東在安裝熱水器的陽台鐵窗加裝壓克力板，影響空氣流通，熱水器又沒有強制排氣，依過失致死罪起訴；一、二審判張無罪。可上訴。

律師林宏軒說，熱水器安裝不當或通風不良導致房客使用後發生死傷，房東是否構成刑事責任，視房東是否具過失，及其行為與損害結果間是否存在相當因果關係。張姓房東安裝的熱水器未具強制排氣功能，但符合安裝時法規，客觀上難認定違反注意義務。

至於民事責任，因舉證標準較刑事案件低，若房東在租賃關係中未盡適當告知與維護義務，尤其考量消防安全規範與時俱進，房東對租賃物有持續保持適於使用與安全的義務，則仍可能就部分損害負民事賠償責任。

消防局提醒，屋外式熱水器若裝在陽台，避免加裝窗戶及勿晾曬大量衣物阻礙通風，定期檢修或汰換，最好選用有強制排氣功能熱水器。

一氧化碳中毒 房東 熱水器

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