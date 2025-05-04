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桃園知名粽子專賣店網站遭仿冒 大量民眾受騙店家求助

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市連續3屆獲選「金牌好店」的大溪區來包粽．幸福粽子專賣店指稱，5月1日起接獲顧客反映「該店網站仿冒」，許多顧客下單或付款取貨才知被詐騙，警方今天下午表示，當天受理業者報案，至今追查不法網站及資金流向，並發文相關單位協助下架仿冒網站。

警方表示，該知名粽子專賣店報案指出5月1日下午起，接到顧客反應該店網站被仿冒，未料越來越多顧客反映在仿冒網站下單付款取貨被詐騙，尤其詐騙集團手段惡劣，將該店家網頁內容包括影片、商品圖片、行銷文案全部複製，更利用貨到付款騙人下單詐騙。

店家當天立即報警，通報165反詐騙專線，連續3天在官網與LINE官方帳號發布公告，至今詐騙網站依然存在，情況甚至越來越嚴重，店家每天接到1、200通電話詢問「自己是不是被詐騙」，有的客人說收貨後才發現被詐騙，嚴重影響品牌信譽。

警方已受理店家陳姓業者報案，警方目前偵辦該仿冒網站ip及設法追查資金流向中，並發文相關單位協助下架仿冒網站，維護正當商家信譽，亦呼籲，民眾在網站購買物品，請小心求證，不要購買來路不明的物品。

桃園市「金牌好店」大溪來包粽．幸福粽子專賣店網站，遭詐騙集團仿冒，許多民眾被騙， 警方籲民眾小心。圖／警方提供
桃園市「金牌好店」大溪來包粽．幸福粽子專賣店網站，遭詐騙集團仿冒，許多民眾被騙， 警方籲民眾小心。圖／警方提供

仿冒 桃園 網站 詐騙集團

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