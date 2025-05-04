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台南新營夫妻吵架濺血！夫怒砸塑膠椅 妻持刀反擊刺破他肚皮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

夫妻吵架濺血！台南新營一名64歲沈姓丈夫因不滿47歲黃姓妻子外出晚歸，兩人昨晚8點在家中起口角爭執，沈男氣得朝黃妻怒砸椅子，黃妻一怒之下則持刀反擊，孰料竟刺中沈男腹部，導致腸子外露，兩人也嚇得趕緊報案，警方訊後依殺人未遂將黃妻送辦。

據了解，沈姓丈夫與黃姓妻子年齡相差17歲，但彼此皆是再婚對象，近期疑因感情不復從前，偶爾會發生小口角，黃妻昨晚因較晚回家，遭沈男當場質問，兩人又再度爆發口角，沈男拿起手邊的塑膠椅朝黃妻怒砸，黃妻則持刀劃向沈男腹部。

沈男因左腹遭刺傷，當場腸子外露，也嚇得兩夫妻趕緊停手，並打電話報案；新營警方獲報抵達現場時，夫妻倆就站在家門口，現場血跡斑斑，救護人員則趕緊將沈男送醫急救，初估傷口約3到5公分寬，所幸沈男經治療後並無生命危險，目前住院觀察中，黃妻則被帶回調查。

據悉，黃妻疑因丈夫近期曾對她拳打腳踢，但她選擇先隱忍想息事寧人，昨晚再度遭丈夫打罵後，其不堪受辱持刀回擊，黃妻認為自己屬於正當防衛；對此，新營警方訊後仍依殺人未遂罪將黃妻移送台南地檢署偵辦，針對沈男是否涉及家暴，將進一步調查釐清。

新營警方呼籲，若民眾有糾紛，應理性溝通，並尋求法律途徑，切勿以暴力解決。

台南新營昨晚8點一對夫妻在家中爆發口角爭執，丈夫先向妻子怒砸椅子後，反遭妻子持刀刺傷腹部，導致腸子外露，夫妻倆嚇得趕緊報案，所幸丈夫經醫院治療後暫無生命危險，警方訊後依殺人未遂將妻子送辦。示意圖。圖／AI生成
台南新營昨晚8點一對夫妻在家中爆發口角爭執，丈夫先向妻子怒砸椅子後，反遭妻子持刀刺傷腹部，導致腸子外露，夫妻倆嚇得趕緊報案，所幸丈夫經醫院治療後暫無生命危險，警方訊後依殺人未遂將妻子送辦。示意圖。圖／AI生成

台南新營昨晚8點一對夫妻在家中爆發口角爭執，丈夫先向妻子怒砸椅子後，反遭妻子持刀刺傷腹部，導致腸子外露，夫妻倆嚇得趕緊報案，所幸丈夫經醫院治療後暫無生命危險，警方訊後依殺人未遂將妻子送辦。圖／民眾提供
台南新營昨晚8點一對夫妻在家中爆發口角爭執，丈夫先向妻子怒砸椅子後，反遭妻子持刀刺傷腹部，導致腸子外露，夫妻倆嚇得趕緊報案，所幸丈夫經醫院治療後暫無生命危險，警方訊後依殺人未遂將妻子送辦。圖／民眾提供

丈夫 台南 妻子 殺人未遂

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