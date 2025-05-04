桃園近5年一氧化碳中毒就釀11死 租屋熱水器爭議…律師這樣說

桃園市楊梅區發生4名越南籍男女在租屋處身亡，疑熱水器燃燒不完全引發一氧化碳中毒致命。桃園市近五年一氧化碳中毒共11死58傷，過去曾有房東未裝強制排氣熱水遭起訴，但被判無罪。法界認為，在判斷房東是否涉有過失，應先檢視是否違反注意義務，再評估是否具有對危險結果的預見與迴避可能性。

桃園市消防局統計，桃園市2020年一氧化碳中毒案3件、死亡人數0人、受傷人數8人；2021年12件、死亡人數4人、受傷人數25人；2022年2件、死亡人數0人、受傷人數7人；2023年5件、死亡人數3人、受傷人數11人；2024年2件、死亡人數0人、受傷人數7人；近五年一氧化碳中毒共11死58傷。

桃園市平鎮區張姓男子2011年將房子租給陳姓女子，卻被控因安裝熱水器的陽台被以壓克力板加裝鐵窗上，影響空氣流通，而熱水器又是無強制排氣的機型，造成陳女的兒子於2021年洗澡時一氧化碳中毒身亡，張男被依過失致死等罪起訴；對此一、二審皆判無罪，全案可上訴。

律師林宏軒指出，房東將房屋出租給房客，若因熱水器安裝位置不當或通風不良，導致房客使用後發生死傷事故，可能涉及不法行為，但是否構成刑事責任或須負民事賠償，仍須視房東是否有過失，及其行為與損害結果之間是否存在相當因果關係。

以平鎮案例來看，林宏軒認為雖然房東安裝的熱水器未具強制排氣功能，但經調查該設備符合安裝時的法規，因此客觀上仍難認定違反注意義務。事故發生主因在於陳女自行加裝排煙管，影響鐵窗開啟功能，導致通風不良，最終釀成一氧化碳中毒死亡；房東對此缺乏預見與迴避可能性，法院因此判決其無罪。

至於民事責任，因舉證標準較刑事案件低，若認為房東在租賃關係中未盡適當告知與維護義務，尤其考量消防安全規範與時俱進，房東對於租賃物仍有持續保持適於使用與安全的義務，則仍可能就部分損害負民事賠償責任，勝訴機會相對提高。