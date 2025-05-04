老闆突昏迷！男員工求助員警幫開道 黃金6分鐘送達急診

桃園市蘆竹區一名黃姓男子日前開車行經南崁鬧區，見到巡邏警車慌張上前攔下，稱自己老闆突然昏迷，但遇到車潮擔心延誤就醫，警方見狀立刻幫忙開道，原本20分鐘車程僅花6分鐘就抵達醫院急診室，讓病患得以迅速就醫，黃男表示相當感謝。

蘆竹分局南崁派出所員警日前外出巡邏時，一名黃姓男子駕駛小客車突然下車向員警求助，稱其老闆不明原因突然昏倒，情況危急，須立即送往醫院急救，但適逢車潮尖峰時段、道路壅塞，若塞在車陣中恐延誤就醫時間，失去黃金救援時機，希望警方幫忙。

對此員警聽聞後立即採取行動，在確認病患情況危急後，當機立斷，開啟警示燈及警報器，以最快速度為載送病患的車輛開道，面對壅塞的車流，員警不斷以喊話器提醒前方車輛讓行，並在確保安全的前提下，引導載送病患的車輛快速通過。

結果原本預計需要20分鐘的路程，在警方的協助下，僅僅耗費6分鐘便順利抵達桃園敏盛醫院急診室，立即獲得救治；黃男當場感謝警方的專業與熱心，為病患爭取寶貴時間。