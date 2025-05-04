中壢汽機車車禍1少年輕傷 竟爆警民街頭吵架嗆聲意外

桃園市23歲邱男今天凌晨開車行經中壢區中北路與同方向少年機車騎士碰撞車禍，少年四肢多處擦挫傷，警方獲報誤為街頭糾紛，出動4車12警力到場，過程中，員警與邱男及其友人雙方「爆發情緒吵架嗆聲」，邱男酒測值0，無照少年送醫和依法開單，警方依交通事故處理未追究邱男等人責任。

網友po文指稱，今天凌晨開車返家行經中壢區中山北路二段發生車禍，該車直行與14歲少年（無照駕駛）撞上，下車查看少年傷勢，車上包括他共4人，後續請警察備案，之後來12輛警車，「警察下車甚至對他同事言語挑釁，請問這樣執法合理嗎？」

根據網友po出影像，大批員警到場與邱男等人相互爭吵，有員警質疑邱男等人「撞人、恐嚇別想肇逃」，邱男等人說沒有肇逃，雙吵架中有員警說「我穿制服那怎樣..」，邱男等人指稱沒有恐嚇任何人，雙方爭吵場面，引起網友熱議。

警方事後表示，警方獲報民眾報案街頭發生糾紛，民眾目睹邱男行車搖晃，警方出動員警12人到場，並非12輛警車，檢視邱男車內有無違禁物品，過程中「雙方情緒爆發，講話大聲而已」， 雙方酒測值為0，少年無照駕駛、多處擦挫傷，警方依交通事故處理，將少年送醫依法開罰，邱男做完筆錄後返回。