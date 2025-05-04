酒後爆口角衝突！新北新莊警對同事揮拳 遭申誡處分
新北市新莊警分局昌平派出所陳姓員警與同所黃姓員警互有嫌隙，今年3月8日酒後返回派出所時與黃姓員警爆口角衝突，進而揮拳攻擊，事後，分局予以申誡1次處分。
新莊分局今晚發聲明指出，陳姓員警過去因對於同所黃姓員警經常在駐地煮食未收拾，可能造成駐地環境衛生問題不滿，兩人互有嫌隙。
分局表示，陳姓員警於3月8日勤餘時間與友人在熱炒店餐敘返回駐地後，竟酒後與黃姓員警發生口角衝突，並揮打一拳，當下立即遭幹部制止，無進一步衝突。
分局表示，陳姓員警雖於翌日當面向黃姓員警致歉並取得原諒。但分局仍進行查處，除予陳姓員警申誡1次處分，並調整服務地區；黃姓員警因精神狀況欠佳，不適任外勤派出所工作，為關懷其健康，已調整至警備隊服勤。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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