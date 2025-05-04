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桃園4越南籍男女驚傳一氧化碳奪命 檢警跨國視訊親屬相驗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

越南籍20多歲的失聯移工阮男、陳男兩人與同鄉阮女、潘女共4名男女，昨晚在桃園市楊梅區租處被友人發現4人倒臥身亡，屋內散發瓦斯味，屍體發出腐臭，檢警今天下午相驗死因為一氧化碳中毒窒息致命，4人親友與越南家屬視訊，表達沒有意見，遺體善後交由親友處理。

警方、消防局指出，越南籍22歲阮男與27歲陳男均為來台工作的失聯移工，阮男失聯3年、陳男失聯1年，同鄉23歲阮女去年持工作證來台，目前在苗栗縣一家工廠工作，另一名20歲潘女為越南籍來台留學生，去年來台在南部一所私立大學就讀。

阮男、陳男兩人在楊梅青山街一處大樓社區租下一棟2室1廳房屋居住，兩人由友人介紹認識阮女、潘女兩女，日前兩女前往阮男、陳男租處聚會。阮男友人多日聯繫不上，昨晚前往楊梅租處上門找人，開門後發現4人 躺臥內，緊急報案。

警方、消防人員趕到發現，阮男倒臥客廳地上、潘女在1間臥室，陳男、阮女倒臥在另一間臥室內，警、消進入內還聞到一股瓦斯味，緊急開窗及查看，浴室內熱水流出未關閉、溫度稍高，安裝熱水器陽台窗戶關閉、掛滿衣物，熱水器也未加裝強制排氣。

檢警調查，男女4人倒臥屋內，屍體僵硬、發出腐臭，兩男較嚴重、兩女口吐白沫屍體呈粉紅色狀態，現場完整、無打鬥痕跡，初步研判判一氧化碳中毒，消防人員確認4人明顯死亡未送醫。

檢警下午相驗4人死因，法醫初步相驗一氧化碳中毒窒息死亡，根據調閱監視器查看4人自4月30日後就無進出紀錄，研判4人死亡時間3至4天，阮男、陳男友人及阮女、潘女親屬到場，透過視訊與4人的越南親人連線，並向檢察官表示沒有意見，4人遺體善後交由在台親友處理。

阮男、陳男去年在楊梅租處共同租屋，經查為房東向屋主承租後轉租，警方在陽台現場發現熱水器窗戶可以打開，研判上周天氣較冷關閉窗戶，加上未加裝熱水器強制排氣，懷疑浴室開熱水器燃燒不完全，造成一氧化碳外洩奪命，警方聯絡屋主和房東釐清。

越南籍移工及女學生男女4 人在楊梅租屋內一氧化碳中毒死亡，陽台熱水器窗戶關閉，未裝強制排氣，疑為奪命原因。圖／警方提供
越南籍移工及女學生男女4 人在楊梅租屋內一氧化碳中毒死亡，陽台熱水器窗戶關閉，未裝強制排氣，疑為奪命原因。圖／警方提供
越南籍移工及女學生男女4 人在楊梅租屋內一氧化碳中毒死亡，陽台熱水器窗戶關閉，未裝強制排氣，疑為奪命原因。圖／警方提供
越南籍移工及女學生男女4 人在楊梅租屋內一氧化碳中毒死亡，陽台熱水器窗戶關閉，未裝強制排氣，疑為奪命原因。圖／警方提供

一氧化碳中毒 失聯移工 熱水器 越南

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