新北設義警民防年齡門檻 學者憂與長壽社會趨勢背道而馳

新北市義警、民防及守望相助隊員有70歲年齡門檻，不少高齡仍健壯、有心服務的志工被迫退場，第一線里長及學者有不同看法。他們指出，在高齡化與少子化加劇下，限制年長志工將壓縮人力資源，忽視許多高齡者依然健康、有意願參與公共事務的現況。

「70歲真的不算年長。」板橋區純翠里長褚仁德觀察，現行志工主力多為50歲上下，實際上有不少70歲左右長輩身體仍硬朗，經驗、熱情都夠，卻因制度限制被迫退場，不太合情理，建議應該以身體狀況為判斷標準，而不是單純以年齡來設限。

褚仁德指出，守望相助隊角色以輔助性質為主，並非體力活，況且近年要招募年輕志工不容易，青壯世代多忙於事業、家庭，很難抽出時間來幫忙，若制度不與時俱進，未來恐怕會找不到新血，或出現人力斷層。

對此，台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，設年齡限制表面上看似公部門對高齡議題有所關注，實際上卻未能真正理解與運用高齡者潛力，反而朝限縮人力方向前進。

曾敏傑指出，台灣正面臨高齡化、少子化雙重壓力，政策限制將導致整體人力結構更加緊縮。現代的高齡者，不論在體力、健康狀況或生活方式，與過往大不相同，許多人仍具備參與公共服務的能力與熱忱。若僅以年齡作為標準，未評估實際狀況，將錯失運用高齡人口的機會。

他強調，目前國內外的社會趨勢，普遍都在倡議高齡參與、延長工作與社會參與年限，公部門不該反其道而行，在尚未有足夠替補人力情況下，排除仍可貢獻者的參與空間，這樣的政策方向缺乏前瞻性，長遠來看，不僅不利於人力資源的永續運用，也可能在不久的將來造成志工招募困難、人力斷層困境。