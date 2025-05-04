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高雄2少女過無號誌斑馬線遭機車撞傷 網揪關鍵肇因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線，騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地，過程被路過轎車行車記錄器拍下PO網，對少女和騎士孰對孰錯，網友看法兩極，有網友揪關鍵肇因是路旁貨車違停在先釀禍。

轄區三民二警分局指出，石男（61歲）和李姓及吳姓少女等3人手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙；初步研判係石男行近行人穿越道，不暫停讓行人先行通過因而致人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，開出可處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

此外，事故現場大貨車違規停放於路口處，將依違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，開出可處600元至1200元罰鍰，詳細肇因由交通大隊進一步分析研判。

臉書社團「高雄大小事」今天上午有網友貼文指，5月3日下午1時7分許，陽明路上兩個小妹，走斑馬線要過馬路，被不禮讓行人的機車三寶撞上，因當下他有急事，沒下車幫忙，心裡過意不去，於是提供影片，希望能幫忙到家長求證。

貼文引發網友熱議，有網友指出是機車騎士的錯，「三寶就是不想停而已，行人已經站出來了，怎麼會是旁邊臨停車子擋住視線？這堆護航的建議還是別騎車上路」、「旁車都減速了還敢衝喔 多罰一點啦」。

有網友表示，行人過馬路還是要注意，「沒紅綠燈的路口，都會和小孩說盡量不要走，交通法規是一回事，受傷是自己，能避則避」、「記得教小孩要報警或請旁人協助，小孩子遇到這種事都不知道怎麼辦」、「一堆在那邊檢討沒犯法的被撞路人難怪交通那麼爛」、「沒有紅綠燈的斑馬線，行人要走，眼睛要放亮，否則很難避免車禍，因為台灣人民還未養成斑馬線就需減速的習慣」。

有網友則認為，「有什麼問題啊？他們都站在斑馬線上等待了，有問題的就是違停的貨車和機車，還有路口本就要減速，就算視線被遮擋也不致撞成這樣」、「影片中有違停貨車，擋住了機車視線」、「經過路口有違停阻礙、視線不減速，地上畫的線跟行人都看不到，真的不知道要說什麼」。

高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線，騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地（右紅圈處）；有網友指違停貨車也是肇因（左紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線，騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地（右紅圈處）；有網友指違停貨車也是肇因（左紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線（紅圈處），騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線（紅圈處），騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線（紅圈處），騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線（紅圈處），騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上，3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線，騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上（紅圈處），3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝
高雄15歲李姓和吳姓少女昨天下午在陽明路上行走無號誌斑馬線，騎機車經過的石姓男子未禮讓撞上（紅圈處），3人摔倒在地。記者石秀華／翻攝

台灣人 紅綠燈 行人 違停

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