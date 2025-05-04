驚險過程全錄下！斗六男連撞3車 整輛車還騎上別人車

雲林縣斗六市今天中午62歲吳姓男子駕駛轎車，不明原因撞擊前方車輛，隨後又直行路肩，連撞兩輛車後，連人帶車再側撞騎上一輛休旅車，宛如特技表演一般，令路人傻眼。斗六警分局表示，詳細肇事原因仍有待釐清。

今天接近中午11點49分，斗六警分局獲報，斗六市石榴路一間商店前發生一車追撞多車的車禍，一輛黑色轎車，兩輪斜騎在一軜休旅車上，許多路過的人都驚奇並拍照貼網，連續撞車的駕駛還在車上，警方趕到將他接下車，這起看似重大車禍，幸無人受傷。

據了解，吳男駕駛的轎車，沿著斗六市石榴路往文化路方向直行，不明原因先撞撞前方的23歲郭女的車，卻未停住，反而加速衝到路肩，當時54歲蘇男駕駛白色休旅車，從內側轉到外側，吳男疑閃避不及，擦撞蘇男的車，整輛車失控再朝一名黃姓婦女停在路邊的休旅車，硬生生斜騎上去，整個驚險過程全被拍下。

斗六警分局表示，這起事故共造成4輛車受損，無人受傷，詳細事故原因仍有待釐清。