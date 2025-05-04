台中豐原碰撞車禍3人傷 休旅車、轎車路口擦撞撞到側翻

台中市豐原區豐科路與國豐路口今天下午發生休旅車與轎車碰撞車禍，休旅車側翻，車內一家3口自行脫困，共3人受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局於今天下午4點43分接獲報案，豐原區豐科路、國豐路口發生車禍，報案人說車禍造成1輛車輛翻覆，人員疑似受困車內，消防局派遣豐原分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員7名，由小隊長施博寰帶隊前往搶救。

消防人員到場發現，休旅車與轎車在路口擦撞，造成休旅車側翻，車上3人已自行脫困，其中6歲女童頭暈、意識清楚，由家屬陪同送往豐原醫院檢查治療；豐原警分局表示，詳細車禍原因目前還在處理調查中。