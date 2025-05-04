桃園一氧化碳中毒案…4外籍男女驚傳身亡 奪命原因曝光

桃園市楊梅區3名越南籍移工及一名來台念書的20歲潘姓女學生共2男2女，昨晚傳出4人在阮男、陳男租處疑似一氧化碳中毒死亡，檢警今天下午正在相驗死因，檢警查出放置熱水器陽台窗戶關閉，浴室內開熱水，疑似浴水開熱水燃燒不完全所致，檢察官與越南辦事處等單位人員相驗釐清死因。

警方表示，越南籍22歲阮姓男子、27歲陳姓男子，兩人為來台失聯移工，同為越南籍23歲阮姓女子持有工作證在台工作，另一名20歲潘姓女子為越南籍來台留學生，目前在南部一所私立大學就讀。

越南籍阮男、陳男共同租處，被友人發現阮、陳兩男與阮女、潘兩女共4人分別倒臥該租處客廳、臥室內死亡多日，警、消進入還聞到瓦斯味，浴室熱水未關閉，進一步發現放置熱水器陽台窗戶關閉，該熱水器亦未安裝強制排氣，疑似熱水器燃燒不完全引起一氧化碳中毒致命。