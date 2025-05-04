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桃園楊梅一氧化碳中毒4死…身分曝光 2男是失聯移工、1女來台留學

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅區3名越南籍移工及一名來台念書的20歲潘姓女學生共2男2女，昨晚傳出4人在阮男租處一氧化碳中毒死亡，檢警今天下午正在相驗死因中，檢警查出潘女是南部一所私立大學學生，警方已聯絡校方、越南辦事處派員協助後續處理。

警方表示，越南籍22歲阮姓男子、27歲陳姓男子，兩人為來台失聯移工，同為越南籍23歲阮姓女子持有工作證來台工作，另一名20歲潘姓女子為越南籍來台留學生，4人在阮男、陳男租處被友人發現倒臥室內身亡，目前正在相驗中。

警方表示，其中3人來台工作移工，潘女則來台就讀，目前在南部一所私立大學上課就讀，她與阮女兩人前往楊梅的阮、陳男租處餐會，不幸在室內一氧化碳意外身亡，警方立即通知校方及越南辦事處進行相驗及後續處理事宜。

楊梅驚傳越南籍男女4人在租處室內一氧化碳中毒，陽台熱水器窗戶關閉，疑是奪命原因，圖為示意圖。記者周嘉茹／翻攝
楊梅驚傳越南籍男女4人在租處室內一氧化碳中毒，陽台熱水器窗戶關閉，疑是奪命原因，圖為示意圖。記者周嘉茹／翻攝

一氧化碳中毒 失聯移工 桃園 死亡 越南

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