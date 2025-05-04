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7旬老婦探友不成路邊徘徊 平鎮暖警主動關懷助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園一名76歲湯姓老婦人，昨(3)日傍晚突然想起多年不見的友人，於是獨自搭車前往昔日住處探訪友人，沒想到到了目的地，友人早已搬離，恰巧身上的錢又用完，就這樣在巷口徘徊許久，所幸巡邏員警發現，才幫助老婦人平安返家。

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婦人一時驚慌失措迷了路，只能在巷口徘徊許久，顯得焦急不安。圖：警方提供

宋屋派出所所長鄒安晴表示，獨居在中壢區的湯姓老婦人，3日傍晚突然想起多年未見的好友，於是搭乘計程車前往以前居住在平鎮區新光路二段的舊址想要探訪友人，沒想到好友早已搬離，由於當地對她而言已屬陌生環境，一時驚慌失措迷了路，只能在巷口徘徊許久，顯得焦急不安。

恰巧巡邏員警張簡宇恒及陳俐安巡邏經過，直覺有異，連忙停下車輛上前關心，但老婦人疑似久未進食，且滴水未沾，體力明顯透支，導致語意表達不清。員警見狀，迅速將她攙扶上巡邏車，讓她稍作休息，同時提供飲用水，協助她補充體力，狀況才逐漸穩定。

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員警駕駛巡邏車將老婦平安送回住處。圖：警方提供

老婦人稍作休息後，總算能說出自己的名字，經過員警利用警用系統多方比對，終於查出她的身份與住處，但無奈老婦人獨居，家中無人能前來將她帶回，員警於是駕駛巡邏車將她送回住處，平安抵達後，也請鄰居協助照料，所幸這次老婦人能夠遇到熱心的員警協助，才能讓她平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：7旬老婦探友不成路邊徘徊 平鎮暖警主動關懷助返家

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