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影／男登山客在南湖疑似高山症肺水腫 空勤直升機救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名65歲男登山客今天在台中市和平南湖山屋出現疑似高山症狀，肺水腫身體不適申請空中救援，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，降落台中機場後將患者送醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天早上接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行台中市和平區南湖山屋蕭姓男登山客疑似高山症、出現肺水腫等症狀申請空中救援。

派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛賀宇聲、副駕駛張志豪、機工長曾元宏，消防署特搜隊隊員蘇明焜、張晏嘉執行。

黑鷹直升機今天早上7時37分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，抵達目標區，經空偵確認場地幅員及周邊狀況後落地，由特搜隊員評估待救人員狀況並攙扶上機，返回台中機場落地，患者交由救護車後送醫院。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行空中救援任務，救援在台中市和平區南湖山屋登山客疑似高山症、出現肺水腫等症狀。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行空中救援任務，救援在台中市和平區南湖山屋登山客疑似高山症、出現肺水腫等症狀。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行空中救援任務，救援在台中市和平區南湖山屋登山客疑似高山症、出現肺水腫等症狀。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行空中救援任務，救援在台中市和平區南湖山屋登山客疑似高山症、出現肺水腫等症狀。圖／空勤總隊提供

地勤 患者 機場 高山症 黑鷹直升機

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