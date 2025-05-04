當自己家車子？敞篷保時捷跑車太吸睛 陌生男女擅闖「體驗」挨批

桃園市大溪百吉地區一家餐廳戶外用餐區，盧姓男子駕駛白色敞篷保時捷跑車停車用餐，一對男女打開保時捷進入車內乘坐體驗，盧男PO網質疑男女進入駕駛座行為是好奇？還是意圖行竊？引起網友熱議，警方今天說，警方獲悉詢問盧男是否提告，盧男指該車主為友人，將詢問是否提告。

盧姓男子表示，他的保時捷964跑車停在私人土地上，2名男女未經允許打開車門、坐進車內，男生坐主駕、女生坐副駕，過程被監視器拍下，這可能涉及非法侵入、毀損或竊盜未遂，車子沒鎖，不代表可以進去「看看」，請尊重別人的財產與界線。

盧男PO網後引起網友熱議，有的網友說，「誇張喔…，真的很不尊重人！希望找出後要他們道歉」，網友批評，「太沒水準了」，還有網友勸告車主說，「下次記得上鎖」。

警方表示，盧姓男子駕駛敞篷保時捷跑車前往大溪復興路二段一家餐廳的戶外用餐區停車用餐，被一對男女打開車門進入，監視器全程拍下，該男女行為涉及侵入住居罪、毀損罪（若破壞門鎖或內裝）或竊盜罪（若有拿取物品）等刑責，警方聯繫盧男，查出保時捷車主另有其人，盧男未報案、暫未提告。

警方呼籲，民眾未經允許不要隨意開啟或乘坐他人車輛，亦請車主下車後請緊鎖車門，注意車內不要放置貴重物品，貴重物品隨身攜帶。