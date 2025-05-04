昨就診今「未應門」屍僵…二線四星勤指中心主任猝逝 保一總隊：震驚惋惜

保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，昨曾因腰痛、腹痛等身體不適就醫，隨後返回駐地休息，不料今早被發現跪臥主管寢室浴室，已明顯死亡、有屍僵情形，確切死因有待檢警相驗釐清。

警方調查，62歲許泰山5月2日下班後出現腹痛、腰痛症狀，5月3日凌晨因疼痛前往台北榮總醫院急診，經施打止痛針後返回駐地寢室休息，今早妻子多次致電聯繫許無果，請求保一總隊同仁協助確認狀況。

員警一早9時許到主管寢室外敲門，許卻遲未應門，員警破門後發現許跪臥浴室，呼叫無回應，立即通報119協處，台北市消防局獲報派員到場，救護人員發現許泰山身體出現屍僵情形，已明顯死亡，不送醫，交由警方處理。

轄區北投分局警方獲報派員到場採證，發現現場門窗完好，初步未發現外力介入等異狀，通知家屬配合調查，另報請士林地檢署檢察官相驗，將進一步釐清死因。

據悉，許泰山自警大警佐班第15期畢業，曾在刑事局擔任組長、股長，在保一總隊除主任、科長外，年輕時也曾擔任過小隊長、分隊長、大隊長等職務。

警方初查，許泰山先前無慢性病史，雖周末休假，但昨凌晨就醫後選擇就近回到駐地休息，直至今早被發現前，都未離開駐地，確切死因有待釐清。

保一總隊表示，許泰山平時生活樂觀，工作戮力從公、負責盡職，與同事相處和睦，對於許泰山不幸猝逝，總隊至感震驚惋惜，將全力協助家屬辦理喪葬，依規定處理撫卹事宜。