聽新聞
0:00 / 0:00
昨就診今「未應門」屍僵…二線四星勤指中心主任猝逝 保一總隊：震驚惋惜
保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，昨曾因腰痛、腹痛等身體不適就醫，隨後返回駐地休息，不料今早被發現跪臥主管寢室浴室，已明顯死亡、有屍僵情形，確切死因有待檢警相驗釐清。
警方調查，62歲許泰山5月2日下班後出現腹痛、腰痛症狀，5月3日凌晨因疼痛前往台北榮總醫院急診，經施打止痛針後返回駐地寢室休息，今早妻子多次致電聯繫許無果，請求保一總隊同仁協助確認狀況。
員警一早9時許到主管寢室外敲門，許卻遲未應門，員警破門後發現許跪臥浴室，呼叫無回應，立即通報119協處，台北市消防局獲報派員到場，救護人員發現許泰山身體出現屍僵情形，已明顯死亡，不送醫，交由警方處理。
轄區北投分局警方獲報派員到場採證，發現現場門窗完好，初步未發現外力介入等異狀，通知家屬配合調查，另報請士林地檢署檢察官相驗，將進一步釐清死因。
據悉，許泰山自警大警佐班第15期畢業，曾在刑事局擔任組長、股長，在保一總隊除主任、科長外，年輕時也曾擔任過小隊長、分隊長、大隊長等職務。
警方初查，許泰山先前無慢性病史，雖周末休假，但昨凌晨就醫後選擇就近回到駐地休息，直至今早被發現前，都未離開駐地，確切死因有待釐清。
保一總隊表示，許泰山平時生活樂觀，工作戮力從公、負責盡職，與同事相處和睦，對於許泰山不幸猝逝，總隊至感震驚惋惜，將全力協助家屬辦理喪葬，依規定處理撫卹事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言