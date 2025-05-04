2024年跟騷案女性受害者仍逾8成 男性受害者增1成
內政部統計，2024年警察機關受理2806件跟騷案，女性受害人占86.5%，男性受害者則增加37人、增幅約1成。加害人方面，男性占81.3%，女性加害人增加51人、增幅14.5%。
根據內政部2025年第18週統計通報資料顯示，2024年警察機關受理跟蹤騷擾防制法共2806件，較2023年減少57件。
2806件跟騷案中，受害者以女性2427人、占86.5%較多，男性為379人，占13.5%。依年齡別來看，21歲至30歲占32.4%最多，31歲至40歲占27.7%、41歲至50歲占20.5%次之。與2023年相較，女性受害人減少94人，男性受害人則增加37人、約10.8%。
加害人方面，男性共2283人、占81.3%，女性則為403人，另有123人性別不詳。依年齡別來說，以31歲至40歲占25.3%最多，21歲至30歲占20.5%、41歲至50歲占19.9%。與2023年相較，男性加害人減少106人、約4.4%，女性加害人則增加51人、約14.5%。
以案件類型來看，2806件跟騷案中，一般跟騷案占64.1%、家暴跟騷案件占35.9%，兩者都破千件。一般跟騷案件加害人以男性占79.2%較多，與2023年相較，男性加害人沒有增減，女性加害人則增加20人、約8.5%。
家暴跟騷案的加害人也以男性占85%較多，與2023年相較，男性加害人減少106人、約11%，女性加害人則增加31人、約26.5%。此外，家暴跟騷案的受害人以女性占85.3%較多，與2023年相較，女性被害人減少117人、約12%，男性被害人則增加42人、約39.6%。
2024年警察機關共核發書面告誡1867件，占總案件66.5%，未核發書面告誡939件，原因包含不符合跟蹤騷擾罪要件、尚未查明加害人、案件尚在審核、已核發過書面告誡及尊重被害人意願等。
此外，若加害人經書面告誡後2年內仍繼續跟蹤騷擾，被害人得向法院聲請保護令，檢察官或警察機關也可依職權向法院聲請保護令。
依司法院統計，2024年審理終結跟騷保護令共156件，其中核發105件，占67.3%；另警察機關處理加害人違反跟騷保護令共143件，較2023年增加11件、約8.3%；建請法院羈押共27件，其中10件羈押獲准。
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