離婚5旬婦網戀淪詐團車手 幫沒見過面「男友」取款222萬被逮

台北市莊姓老翁遭詐騙集團以投資威士忌騙走3萬元，相約交付222萬元，林姓婦人取款時被員警逮捕，稱協助上網認識的男友拿投資款項，不知是詐騙，警方研判也是被害人，依詐欺罪移送。

警方調查，74歲莊姓老翁在TikTok接觸詐團，對方稱可用低價大批購買威士忌，再高價轉賣獲利，上月21日莊依指示匯款訂金3萬元，被家人發現懷疑是詐騙，隔天陪同至北市信義警分局福德街派出所報案。

詐團相約上月25日中午在玉成公園面交222萬元，50歲林姓婦人到場取款，被埋伏員警逮捕。她自稱離婚無業，指上網認識投資公司人員，雙方交往，不曾見面，對方稱若協助拿投資款項，可獲佣金及投資優惠，這是她首次取款。

員警檢查林的手機，發現她透過LINE與男網友以「老公」、「老婆」相稱，研判詐團以假交友轉假投資行騙，並利用她當車手。