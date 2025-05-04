桃園楊梅4人一氧化碳中毒亡 消防籲注意「這關鍵」保命

桃園市楊梅區昨被人發現4名年約20多歲的越南籍男女倒臥租屋處，屍體發出腐臭，屋內存有瓦斯氣味，警消研判為一氧化碳中毒，已死亡多日。桃園市消防局指出，一氧化碳中毒最常見樣態多為熱水器通風問題導致，因此不僅要裝對位置、款式，「絕對要保持通風」。

桃園市消防局指出，一氧化碳主要是因為瓦斯燃燒不完全而產生，為無色、無味氣體，其與血液中血紅素結合率卻是氧氣的250至300倍，只要吸入少量即有可能導致中毒，甚至因而死亡。

前年7月21日，桃園市龜山區一處住宅發生一氧化碳中毒事故，造成2人死亡及1人送醫，經消防局調查，發生原因為屋外式熱水器安裝於加蓋陽台，窗戶雖有開啟，但晾曬大量衣物，因通風不良導致中毒。

桃園市消防局指出，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，若裝在陽台，避免加裝窗戶及不要晾曬大量衣物阻礙通風；若是通風不良場所，必須選用有強制排氣功能的熱水器，如安裝錯誤，儘速請合格承裝業技術士改善，完成改善前，務必保持對外通風。

桃園市消防局提醒，民眾務必遵守「五要」，以避免一氧化碳中毒：

1、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

2、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。

3、要選擇正確的「型式」：屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所；室內型燃氣熱水群（FE、FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。

4、要注意安全的「安裝」：由合格技術士依標準安裝，並張貼施工標籤。