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倒楣！台中第二市場旁待轉...後保桿遭賓士酒駕男撞掉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子今早開車行經第二市場附近欲左轉，未料待轉時，遭後方駕駛賓士車的陳姓男子撞上，把徐車的後保桿與車尾都狀凹，警方據報到場，發現陳男酒精濃度已超標，全案警詢後依公共危險罪送辦。

經查，徐姓男子（35歲）在今早9時許，駕駛NISSAN轎車在中區中山路準備左轉，當時同行向、駕駛賓士車的陳姓男子（25歲）從後方追撞徐男車尾，導致徐男車尾、保桿凹陷變形。

警方到場酒測，發現徐無酒精濃度，而陳的酒精濃度則超過每公升0.55毫克，已達公共危險罪標準，警詢後依法送辦。

第一警分局長尤啓南表示，警方將依法嚴辦酒駕行為，並呼籲用路人切勿酒後駕車，確保道路安全。警方將持續加強交通執法，維護轄區秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車，徐男車尾遭撞凹。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車，徐男車尾遭撞凹。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子今早酒駕賓士車，行經中區第二市場附近時，撞上待轉的徐男轎車。記者陳宏睿／翻攝

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