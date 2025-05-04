蘆竹分局南崁派出所員警於於日前執行巡邏勤務時，遇一名黃姓民眾駕駛自小客下車求助，表示他的老闆因突然昏倒，情況危急，需立即送往醫院急救，但適逢車潮尖峰時段、道路壅塞，若塞在車陣中恐延誤就醫時間，失去黃金救援時機。

警員章博涵、張豪鈞獲報後，立即採取行動。在確認病患情況危急後，當機立斷，開啟警示燈及警報器，以最快速度為載送病患的車輛開道。面對壅塞的車流，員警不斷以喊話器提醒前方車輛讓行，並在確保安全的前提下，引導載送病患的車輛快速通過。原本預計需要二十分鐘的路程，在警方的協助下，僅僅耗費六分鐘便順利抵達桃園敏盛醫院急診室。黃姓民眾當場感謝警方的專業與熱心，為病患爭取寶貴時間。

在警方的協助下，僅僅耗費六分鐘便順利抵達桃園敏盛醫院急診室。圖：警方提供

蘆竹分局分局長楊贊鈞表示，救助民眾於危難是警察責無旁貸的職責，南崁派出所員警，成功為病患爭取了黃金救援時間，展現警察除了維護治安外，更能在民眾危難之際伸出援手，為社會增添溫暖與安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾昏倒命懸一線 蘆竹警火速開道搶救黃金6分鐘