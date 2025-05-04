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狐狸犬偷溜出門迷途被送派出所 飼主見警po文急奔相認

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

現今社會結構逐漸改變，許多民眾把毛小孩當成家人，毛孩若是失蹤，飼主也會相當著急，台南永康一隻狐狸犬昨晚7點多偷溜出家門，在路上迷途亂竄相當危險，被民眾發現後送往派出所，警方趕緊利用網路社群力量，約2小時後飼主就急奔赴派出所相認，順利助毛小孩返家。

永康警方表示，大灣派出所警員王亭皓、戴瑋辰昨晚7點多在所服勤時，接獲民眾報案拾得1隻走失的狐狸犬，因狗狗在路上亂竄怕有危險，送至派出所尋求幫忙；2名員警見狐狸犬外觀雪白乾淨又十分親人，研判是有人飼養的走失犬隻，隨即帶該毛孩前往動物醫院掃描晶片。

孰料，員警根據晶片資料聯繫飼主發現電話是空號，擔心通報動保處後，毛孩會進入收容所，因此就幫狐狸犬拍了張「走失照」，並發布於臉書各地方社團，希望藉由社群傳播的力量，幫助主人盡快找到走失的毛小孩，果然貼文發布後不久，飼主鍾先生就急奔派出所相認，毛孩看見飼主，也開心跳到主人身上。

鍾先生表示，狐狸犬名叫「阿財」，自己在住家附近找了1、2個小時，都不見阿財的蹤跡，太太在家中更急得都哭出來了，一看到警方在臉書社群貼出的照片好像是阿財，就趕緊到派出所相認，感謝警方及善心人士讓自家愛犬安然無恙地回到身邊。

永康分局也提醒，飼主外出或忙碌時應以牽繩加以約束毛孩，並隨身佩帶項圈等可資辨識物件，倘若寵物不慎走失、遺失時才能迅速尋回，也避免發生意外。

台南永康一隻狐狸犬昨晚7點多偷溜出家門，在路上迷途亂竄相當危險，被民眾發現後送往派出所，警方趕緊利用網路社群力量，約2小時後飼主就急奔赴派出所相認，順利助毛小孩返家。圖／民眾提供
台南永康一隻狐狸犬昨晚7點多偷溜出家門，在路上迷途亂竄相當危險，被民眾發現後送往派出所，警方趕緊利用網路社群力量，約2小時後飼主就急奔赴派出所相認，順利助毛小孩返家。圖／民眾提供
台南永康一隻狐狸犬昨晚7點多偷溜出家門，在路上迷途亂竄相當危險，被民眾發現後送往派出所，警方趕緊利用網路社群力量，約2小時後飼主就急奔赴派出所相認，順利助毛小孩返家。圖／民眾提供
台南永康一隻狐狸犬昨晚7點多偷溜出家門，在路上迷途亂竄相當危險，被民眾發現後送往派出所，警方趕緊利用網路社群力量，約2小時後飼主就急奔赴派出所相認，順利助毛小孩返家。圖／民眾提供
狐狸犬外觀雪白乾淨又十分親人，警方研判是有人飼養的走失犬隻。
狐狸犬外觀雪白乾淨又十分親人，警方研判是有人飼養的走失犬隻。

毛小孩 狐狸 社群

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