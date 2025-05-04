昨腰痛就診今同仁關心「遲未應門」 保一警官已屍僵

保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，今早被發現陳屍主管寢室，由於他昨日曾身體不適就醫，警方初步不排除死因與身體因素有關，目前已通知家屬配合調查，預計明天相驗釐清死因。

台北市消防局表示，今早9時15分獲報，位於北投區立農街上的保一總隊，勤務指揮中心主任倒臥主管寢室，救護人員到場時，男子已出現屍僵情況，明顯死亡不送醫。

據悉，死者是勤指中心主任62歲許泰山，警大警佐班15期畢業，曾在刑事局擔任組長、股長，在保一除了主任、科長以外，也擔任過小隊長、分隊長、大隊長等職務，閱歷豐富。

警方表示，雖無慢性病史，但昨午曾因腰痛到台北榮總就診，隨後就近返回隊部寢室休息，未返回新北住處，同仁知悉許身體不適，今早9時特別上門查看許狀況，許卻遲未應門，員警破門後發現許倒臥寢室，如何呼叫都一動不動，立刻通報119處理。