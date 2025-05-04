快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

桃園工廠大火竄黑煙 現場存放油品搶救中

中央社／ 桃園4日電

桃園市蘆竹區一處工廠今天發生火警並不斷竄出濃煙，消防局說，現場存放棕櫚油等植物油約100公噸，無人受困受傷持續搶救。火場鄰近桃機，機場公司表示不影響班機起降。

桃園市政府消防局表示，上午9時13分接獲報案，在蘆竹區一處工廠發生火警，消防局立即派出消防人員、消防車及救護車前往搶救，現場為地上1層的鐵皮結構建築物，起火層在第1層，初步了解，現場存放棕櫚油等植物油約100公噸，目前無人受困、受傷，至於財物損失及起火原因有待後續調查。

由於現場冒出的濃煙不斷飄向桃園國際機場，機場內可清楚看見大量濃煙，桃園國際機場公司表示，火災並未影響班機起降，旅客無需擔心。

桃園市政府環保局也在臉書粉絲頁通報，經模擬事故現場風向為東北風，下風處可能產生異味，可能受影響區域包括大園區的埔心里、竹圍里、菓林里，以及蘆竹區的坑口里，提醒下風處的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群注意防護。

桃園 機場

延伸閱讀

桃園楊梅4人一氧化碳中毒 死亡多天傳屍臭味才曝光

桃園蘆竹工廠火警！存放約100噸油品 濃煙漫天消防馳援

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

巨型愛心花海必打卡！ 桃園「2萬朵鐵炮百合花」浪漫賞花打卡秘境 迎接最美母親節

相關新聞

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

桃園市楊梅區驚傳一氧化碳中毒事件，4名年約20多歲的越南籍移工因友人遲遲聯絡不上，昨天晚上被發現全倒臥楊梅青山街的租屋處...

保一總隊傳勤指主任陳屍寢室 屍僵不送醫案情待釐清

位於台北市北投區的保安警察第一總隊今早9時傳出有警官陳屍寢室，台北市消防局獲報派員到場，發現現場是保一總隊勤務指揮中心主...

昨腰痛就診今同仁關心「遲未應門」 保一警官已屍僵

保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，今早被發現陳屍主管寢室，由於他昨日曾身體不適就醫，警方初步不排除死因與身體因素有...

桃園楊梅4人一氧化碳中毒 死亡多天傳屍臭味才曝光

桃園市楊梅區年約20多歲的越南籍移工、學生男女4人，昨晚友人多日聯繫不到上門找人，發現4 男女倒臥屋內報警，警、消趕到發...

國3關廟段昨深夜車禍 疑自撞護欄男臟器外露明顯死亡

國3北上約358.6公里處台南關廟段昨深夜11點多發生一起自撞死亡車禍，一名30歲男子駕駛自小客車行經該路段時，疑不明原...

民眾昏倒命懸一線 蘆竹警火速開道搶救黃金6分鐘

蘆竹分局南崁派出所員警於於日前執行巡邏勤務時，遇一名黃姓民眾駕駛自小客下車求助，表示他的老闆因突然昏倒，情況危急，需立即送往醫院急救，但適逢車潮尖峰時段、道路壅塞，若塞在車陣中恐延誤就醫時間，失去黃金救援時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。