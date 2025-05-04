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18歲醉男抓狂攀鐵窗 女友勸不動…警消聯手制伏送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨傍晚一名男子酒後情緒失控，攀在南海街一處公寓五樓鐵窗上吼叫，驚動附近住戶。警消到場封鎖周邊路段，其女友及友人勸他下來，卻又引發口角使黃男更不滿，警消見狀果斷衝入屋內，趁他反應不及一把拖進屋內，後續將其送醫治療。

昨傍晚6時20分許，桃園警分局武陵派出所接獲民眾報案，表示南海街某公寓五樓有男子疑似酒醉攀在鐵窗上吼叫，擔心會發生意外，請員警到場協助處理。

警方趕抵現場，經了解是18歲黃姓男子在五樓租屋處喝酒，酒醉情緒失控爬出窗戶打開鐵窗逃生門，攀在鐵窗上大吼大叫，員警立即分工，先由2名員警封鎖路段警戒，指揮民眾繞道，預防黃男突然朝樓下扔擲物品造成危險，另2名員警則與消防人員上樓準備救援。

對此黃男女友擔心他會情急跳樓，請警消人員在屋外等候，她與其他友人持續勸導安撫黃男，僵持了40分鐘左右，但黃男情緒不但沒有平復，反而跟朋友起了口角，頻頻朝樓下觀看的居民叫罵，警消人員眼見他情緒逐漸失控，果斷衝入屋內，趁黃男反應不及將他一把拖進屋內管制，並將其送醫治療，順利解除狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園市桃園區昨傍晚一名男子酒後情緒失控，攀在南海街一處公寓五樓鐵窗上吼叫，驚動附近住戶。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨傍晚一名男子酒後情緒失控，攀在南海街一處公寓五樓鐵窗上吼叫，驚動附近住戶。記者周嘉茹／翻攝

失控 情緒 鐵窗

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