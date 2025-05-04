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「醉」失控！桃園男酒後攀五樓鐵窗狂吼 警消急破門

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園區一名18歲黃姓男子昨(3)日晚間疑因酒後情緒失控，攀爬在自家五樓鐵窗外大吼大叫，嚇壞鄰近住戶。桃園警察分局武陵派出所獲報後趕往現場，並聯合消防人員緊急救援，防止可能發生的墜樓或丟擲物品意外。

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黃姓男子酒後情緒失控，攀爬在自家五樓鐵窗外大吼大叫，嚇壞鄰近住戶。圖：讀者提供

據了解，黃男於南海街某公寓五樓租屋處飲酒，醉後翻越窗戶，打開鐵窗逃生門後高聲叫喊，引起住戶關注並報警。員警李志強、鐘士傑、羅陳俊毅、黃敬宸獲報立即趕抵到場，由羅陳俊毅、黃敬宸2人在樓下封鎖路段並指揮民眾繞道，消防人員也在樓下擺放氣墊床，以防黃男情緒失控跳樓。李志強、鐘士傑則與消防人員上樓待命。黃男的女友則與其他友人持續勸導安撫。

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消防人員在樓下擺放氣墊床，以防黃男情緒失控跳樓。圖：讀者提供

僵持約40分鐘後，黃男不僅未冷靜，還與朋友發生口角，甚至朝樓下叫罵。眼見其情緒更加失控，警消果斷破門進屋，在黃男毫無防備下成功將他拖回屋內進行壓制，隨後送醫治療，成功化解一場危機。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「醉」失控！桃園男酒後攀五樓鐵窗狂吼 警消急破門

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