高雄7旬婦領130萬現金買黃金 警查看手機發現貓膩阻止

70歲張姓老婦上周一到高市區郵局領130萬，聲稱要買黃金，警方獲報到場詢問，張婦稱黃金很夯想投資賺錢，警方檢視手機發現，原來張婦落入假投資陷阱，遭對方洗腦加碼130萬才能出金，以案例教育勸阻，張婦才打消念頭。

新興警分局指出，張姓老婦因在加入假投資詐騙群組，投資後想拿獲利，對方聲稱需加碼付130萬手續費才能出金，並指導張婦若去金融機構領錢，就告知要買黃金即可，以避免被人發現。

張婦依指示於4月28日到中正四路郵局提領130萬元，行員詢問領錢原因，張婦吞吐回答稱在網路看到買黃金可獲利的訊息，才想領錢買黃金，行員直覺有異報警。

中山派出所員警獲報趕抵了解，張婦仍堅稱要領錢買黃金，警方檢視她的手機內容，發現張婦加入投資群組，被詐團誆騙投資想出金才領巨額現鈔，員警當場勸說投資群組詐騙風險多，匯錢就上當，錢一去不回，張婦才恍然大悟。

另一名57歲宋姓女子因近來手頭緊，在網路上看到小額借貸資訊，想說試看看周轉，對方誆稱需購買遊戲點數擔保，宋女信以為真，4月28日到七賢二路某超商買2萬1000元遊戲點數，行員發現有異報警。