台東綠島遊客車禍兩傷 巡防艇送回本島就醫

一對夫婦出遊台東綠島，昨晚在島上發生車禍，因傷勢不輕，綠島衛生所通報海巡署協助送醫。台東海巡隊表示，派遣線上PP-10086巡防艇前往南寮港接駁，2小時之後順利將2傷患送至富岡港前往台東市救治。

昨晚8時16分，第十巡防區指揮部接獲通報，一對遊客夫妻因交通事故受傷，需協助後送就醫，立即指揮台東海巡隊派遣線上PP-10086巡防艇，於9時25分完成傷患接駁後，巡防艇加速航行返回台東。晚間10時30分，巡防艇進入富岡漁港，並將兩傷患交由台東縣消防局救護車送醫。