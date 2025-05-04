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台東綠島遊客車禍兩傷 巡防艇送回本島就醫

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

一對夫婦出遊台東綠島，昨晚在島上發生車禍，因傷勢不輕，綠島衛生所通報海巡署協助送醫。台東海巡隊表示，派遣線上PP-10086巡防艇前往南寮港接駁，2小時之後順利將2傷患送至富岡港前往台東市救治。

昨晚8時16分，第十巡防區指揮部接獲通報，一對遊客夫妻因交通事故受傷，需協助後送就醫，立即指揮台東海巡隊派遣線上PP-10086巡防艇，於9時25分完成傷患接駁後，巡防艇加速航行返回台東。晚間10時30分，巡防艇進入富岡漁港，並將兩傷患交由台東縣消防局救護車送醫。

台東海巡隊指出，民眾在離島旅遊期間如遇突發狀況，請即時聯繫就近海巡單位。此外，民眾若在海上工作或遊憩，務必注意自身安全，若遇緊急情況，可撥打「118」海巡報案專線。

一對夫妻出遊台東綠島，昨晚因車禍受傷，緊急搭乘海巡署巡防艇就醫。圖／海巡署提供
一對夫妻出遊台東綠島，昨晚因車禍受傷，緊急搭乘海巡署巡防艇就醫。圖／海巡署提供
一對夫妻出遊台東綠島，昨晚因車禍受傷，緊急搭乘海巡署巡防艇就醫。圖／海巡署提供
一對夫妻出遊台東綠島，昨晚因車禍受傷，緊急搭乘海巡署巡防艇就醫。圖／海巡署提供

台東 海巡署 綠島

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