搶新莊男脖子上10萬金項鍊 搶匪繞行北北基13小時遭逮
基隆市43歲賴男因缺錢花用，昨天清晨竊取機車後騎至新北市新莊區，見步行經過的高男戴著金項鍊竟強搶，隨後騎車橫跨雙北繞行3小時回基隆藉以規避警方查緝。新莊警方獲報調閱監視器，昨晚在基隆將賴男逮捕，詢後依搶奪及竊盜罪嫌送辦。
據了解，有搶奪前科的43歲賴姓男子目前無業，因缺錢花用再起歹念意圖搶奪，昨天凌晨1時許先在基隆竊取1輛機車後，清晨6時許騎至新北市永和區更換失竊車牌，隨後來到新北市新莊區後港二路找尋下手目標。賴男見步行在路上的44歲高男雙手拿滿物品，脖子上還戴著金項鍊，趁高男不備驅車上前將價值10多萬的金項鍊扯走後逃逸。
高男被搶後立即報警，新莊警調閱沿途上百支監視器分析搶嫌行蹤，鎖定43歲賴姓男子涉嫌重大，昨天晚間10時許持拘票在基隆市暖暖區賴男同居人住處將賴男拘提到案，詢後將依搶奪、竊盜罪嫌移送新北檢偵辦。
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