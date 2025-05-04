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台北女大生抽獎中5萬財迷心竅 5000元泡湯報警台中抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

北市蔡姓女大生在上月間接獲歹徒傳送中獎訊息，蔡女以為中了5萬元獎金，一時財迷心竅，依對方指示匯款5000元，因持未收到獎金，向警方報案，後來歹徒仍不死心，還以需要匯款帳戶資料，要求蔡女提供存簿、金融卡與密碼等物品，蔡女後來約出張姓車手後，由埋伏的台中警方抓人，張遭檢方聲押獲准，追查其他共犯。

經查，台北市蔡姓女大生（23歲）近日在LINE上收到詐騙集團傳送的中獎訊息，對方佯稱蔡女已中獎5萬元，蔡女中計依對方指示，匯款5000元「手續費」，後來發現對方遲未支付獎金，因此向台北市警局報案。

歹徒接著又假扮辦理抽獎活動的主辦單位，向蔡女佯稱「需要匯款帳戶資訊」，誘騙蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼。

蔡女一度因詐團的話術老練、語氣逼真，又配合寄出存簿等物品，後來驚覺不對，趕緊又聯繫物流公司，攔截包裹，防止帳戶淪為詐團利用工具。

詐團未收到包裹仍不死心，再度致電蔡女，要蔡女將金融卡寄送至台中某超商門市，蔡女受不了歹徒一直糾纏，向台中市第四警分局大墩所報案，警方在7日成功逮捕張姓車手（33歲）。

警方查出，張男另涉妨害性自主案件，已被檢方發布通緝，依詐欺等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

第四警分局長陳祥麟說，詐騙手法層出不窮，網路抽獎、購物回饋等話術盛行，民眾接獲類似訊息應提高警覺，遇要求領取獎金需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐騙手法切勿輕信；民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

台北市蔡姓女大生誤信歹徒中獎詐騙，上月初報案，由台中警方逮捕張姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台北市蔡姓女大生誤信歹徒中獎詐騙，上月初報案，由台中警方逮捕張姓車手。記者陳宏睿／翻攝

北市 密碼 詐騙集團

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