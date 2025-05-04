男子深夜國道仁德服務區遭砍傷濺血 警：非隨機傷人

近期有網友在臉書po文，指稱朋友4月30日晚間南下在台南仁德服務區休息，沒想到下車抽個煙卻突遭不明人士持刀砍傷，希望尋求提供當天的事發影片，對此，國道警方表示，員警獲報趕抵現場時，施暴人員已離去，後續將通知相關涉案人到案釐清。

網友在臉書社團上貼出一名男子右手、右腳遭砍傷的畫面，傷口約3到12公分不等，相當驚悚，並寫下「朋友4月30日晚上大約10點半在南下仁德服務區休息，下車抽煙，突然一輛白車停在朋友車後，不明人士就持刀往朋友方向追砍。」

網友也說，因友人身上多處受傷且驚嚇過度，無法表達完整事發經過，希望好心的網友可以提供當天的事發影片。Po文一出引發網友議論，有人直呼「休息也會被砍，怎麼那麼恐怖」、「是否路上發生糾紛，追到休息站」，也有網友建議，「服務區一定有監視器，趕緊報案」。

對此，國道警方調查，陳姓男子4月30日晚間11點多在國道1號南向仁德服務區遭人持刀傷害，獲報派員到場時，施暴人員已離去，員警也協助被害人至高雄秀傳醫院就醫；案發當下，陳姓男子則表示暫不提出告訴。