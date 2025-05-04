桃園楊梅4人一氧化碳中毒 死亡多天傳屍臭味才曝光

桃園市楊梅區年約20多歲的越南籍移工、學生男女4人，昨晚友人多日聯繫不到上門找人，發現4 男女倒臥屋內報警，警、消趕到發現4男女分別倒臥客廳或臥室，屍體發出腐臭，屋內存有瓦斯氣味，警、消今天上午表示，越南移工男女4人倒臥現場完整，研判一氧化碳中毒，已死亡多日，警方報請檢察官今天下午相驗查明死因。

楊梅警方、桃園消防局調查，越南籍23歲阮姓男子、27歲陳姓男子，兩人為來台失聯移工，同為越南籍24歲阮姓女子持有來台工作證、另一名20歲潘姓女子為越南籍來台留學生。

阮男2移工在楊梅區青山街一帶租屋居住，阮女和潘女與阮男2人同為越南籍認識的友人，日前疑因2女前往阮男租處喝酒聚會，阮男的越南籍友人經過2、3天無法聯絡上，昨晚前往租處查看，開門發現男女4人全部倒地，立即報案。

警消到場發現，阮男躺在客廳地上、潘女倒臥在1間臥室，陳男、阮女倒臥在另一間臥室內，警、消查看廁所內熱水流出仍未關閉，溫度稍高，門窗緊閉，4男女屍體均部分腐壞發出腐臭，阮男、陳男較嚴重、阮女及潘女屍體呈粉紅色狀態，4 人屍體僵硬死亡多日。