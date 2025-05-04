快訊

所有疼痛都值得認真對待 急診室醫師忠告其中5種更不能輕忽

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園蘆竹工廠火警！存放約100噸油品 濃煙漫天消防馳援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出，消防人員獲報到場搶救中，初步了解現場存放棕櫚油和大豆性植物油，目前無人員受困、傷亡。

桃園市消防局今上午9時13分接獲報案，蘆竹區三德街15巷一處工廠傳出火警，抵達現場為地上1層鐵皮結構建築物，工廠內有存放棕櫚油和大豆性植物油約100公噸；燃燒1樓廠房，目前無人員受困、受傷。

現場不斷竄出濃煙，黑煙瀰漫天際，目前出動消防人員42名、消防車19輛及救護車2輛到場救援，持續搶救中，詳細損失及起火原因待進一步調查釐清。

桃園市環保局指出，模擬事故現場風向為東北風，風速為每秒7.8公尺，消防隊已至現場災害搶救，但下風處區域可能產生異味，可能受影響區域包括大園區埔心里、竹圍里、菓林里及蘆竹區坑口里；提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩。

桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出。記者周嘉茹／翻攝

桃園 消防人員

延伸閱讀

桃鐵地下化挖到遺址恐誤通車 桃園文化局：未收到計畫

陽明山傳火燒車意外！家人出遊仰德大道冒煙起火 警：已恢復通行

十分老街附近火警 台鐵平溪線北上南下列車延誤或折返

桃園消防辦闖關體驗 因應母親節增加手作互動慶賀

相關新聞

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

桃園市楊梅區驚傳一氧化碳中毒事件，4名年約20多歲的越南籍移工因友人遲遲聯絡不上，昨天晚上被發現全倒臥楊梅青山街的租屋處...

保一總隊傳勤指主任陳屍寢室 屍僵不送醫案情待釐清

位於台北市北投區的保安警察第一總隊今早9時傳出有警官陳屍寢室，台北市消防局獲報派員到場，發現現場是保一總隊勤務指揮中心主...

桃園楊梅4人一氧化碳中毒 死亡多天傳屍臭味才曝光

桃園市楊梅區年約20多歲的越南籍移工、學生男女4人，昨晚友人多日聯繫不到上門找人，發現4 男女倒臥屋內報警，警、消趕到發...

國3關廟段昨深夜車禍 疑自撞護欄男臟器外露明顯死亡

國3北上約358.6公里處台南關廟段昨深夜11點多發生一起自撞死亡車禍，一名30歲男子駕駛自小客車行經該路段時，疑不明原...

高雄7旬婦領130萬現金買黃金　警查看手機發現貓膩阻止

70歲張姓老婦上周一到高市區郵局領130萬，聲稱要買黃金，警方獲報到場詢問，張婦稱黃金很夯想投資賺錢，警方檢視手機發現，...

台東綠島遊客車禍兩傷 巡防艇送回本島就醫

一對夫婦出遊台東綠島，昨晚在島上發生車禍，因傷勢不輕，綠島衛生所通報海巡署協助送醫。台東海巡隊表示，派遣線上PP-100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。