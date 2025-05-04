桃園蘆竹工廠火警！存放約100噸油品 濃煙漫天消防馳援

桃園市蘆竹區三德街15巷一處工廠今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄出，消防人員獲報到場搶救中，初步了解現場存放棕櫚油和大豆性植物油，目前無人員受困、傷亡。

桃園市消防局今上午9時13分接獲報案，蘆竹區三德街15巷一處工廠傳出火警，抵達現場為地上1層鐵皮結構建築物，工廠內有存放棕櫚油和大豆性植物油約100公噸；燃燒1樓廠房，目前無人員受困、受傷。

現場不斷竄出濃煙，黑煙瀰漫天際，目前出動消防人員42名、消防車19輛及救護車2輛到場救援，持續搶救中，詳細損失及起火原因待進一步調查釐清。