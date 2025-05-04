桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

桃園市楊梅區驚傳一氧化碳中毒事件，4名年約20多歲的越南籍移工因友人遲遲聯絡不上，昨天晚上被發現全倒臥楊梅青山街的租屋處，已死亡多日。警消獲報到場，初步研判為一氧化碳中毒， 排除其他外力跡象，至於現場如何裝設熱水器？環境通風與否都待釐清，警方已報請檢方相驗釐清死因。

據了解，4名死者為2男2女，分別為23歲阮姓男子、27歲陳姓男子、24歲阮姓女子及20歲潘姓女子，阮男與陳男為失聯移工，阮女持有合法工作證，潘女則是在台留學生。