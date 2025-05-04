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桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

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桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅區驚傳一氧化碳中毒事件，4名年約20多歲的越南籍移工因友人遲遲聯絡不上，昨天晚上被發現全倒臥楊梅青山街的租屋處，已死亡多日。警消獲報到場，初步研判為一氧化碳中毒， 排除其他外力跡象，至於現場如何裝設熱水器？環境通風與否都待釐清，警方已報請檢方相驗釐清死因。

據了解，4名死者為2男2女，分別為23歲阮姓男子、27歲陳姓男子、24歲阮姓女子及20歲潘姓女子，阮男與陳男為失聯移工，阮女持有合法工作證，潘女則是在台留學生。

經初步調查，現場無打鬥痕跡，無明顯外傷，但現場廁所熱水器未關，加上門窗緊閉，研判是一氧化碳中毒身亡，後續將報請檢察官相驗釐清死因，並通報越南辦事處。

桃園市楊梅區發現有4人一氧化碳中毒身亡。圖為救護車示意圖。本報資料照
桃園市楊梅區發現有4人一氧化碳中毒身亡。圖為救護車示意圖。本報資料照

一氧化碳中毒 失聯移工 熱水器

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