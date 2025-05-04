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高雄中山工商教官騎車緊追無照騎車學生 被反蒐證PO網
高市中山工商學校一名男教官在校外發現有學生穿校服無照騎機車，在馬路上騎機車緊追，數度要求學生停車，但被追的學生仍加速逃之夭夭，事後還將行車記錄器PO網，試圖公審教官；警方指檢視影像，教官尚無明顯交通違規行為，將聯繫校方釐清原因。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名中山工商的男教官前天下午4時許在學校放學後騎機車經過鳳林三路，發現一名身穿校服的男同學無照騎機車，於是騎車靠近學生：「喂！喂！停，停車」。
但該名學生未予理會，仍鑽巷弄隨後往大馬路騎，教官緊追在後，在路中央要求學生「靠邊停，停車」，但被追的學生似乎擔心被懲處，拒絕停車，最後加速揚長而去，將該名教官遠遠甩在後頭。
轄區林園警分局指出，有關網傳大寮區某學校教官於道路呼停欲勸導學生影像，經檢視影像內容，僅有教官尾隨影像，尚無明顯交通違規，將主動聯繫校方，釐清案情後，依法處置。
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