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可運用於各項搶救任務 企業捐贈南消必備利器救災繩索

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

救災繩索是消防人員在救災上不可或缺的裝備，在消防工作可運用於各項搶救任務；子正能源科技股份有限公司董事長鄭仁貴昨天捐贈救災繩索一批給台南市消防局第七大隊供消防、義消人員使用，以達協助救災、救援效率，由消防局副局長楊宗霖代表受贈。

鄭仁貴擔任義消顧問多年，他指出，作為消防、義消人員的後盾，藉此機會盡棉薄之力；第七大隊大隊長石家源表示，此次捐贈繩索相關搶救器材可以增添消防人員的戰力，在災害的預防與應變上都貢獻了相當大的幫助。

消防局局長李明峯表示，救災繩索是實用且必備救災利器，可用於如火災搶救、高低所救助、水域救助、山域救助、天然災害搶救等，鄭仁貴秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈救災繩索將可有效協助各項救災工作。

子正能源科技股份有限公司董事長鄭仁貴昨天捐贈救災繩索一批給台南市消防局第七大隊供消防、義消人員使用，以達協助救災、救援效率，由消防局副局長楊宗霖代表受贈。記者袁志豪／翻攝
子正能源科技股份有限公司董事長鄭仁貴昨天捐贈救災繩索一批給台南市消防局第七大隊供消防、義消人員使用，以達協助救災、救援效率，由消防局副局長楊宗霖代表受贈。記者袁志豪／翻攝
救災繩索是消防人員在救災上不可或缺的裝備，在消防工作可運用於火災搶救、高低所救助、水域救助、山域救助、天然災害搶救等。記者袁志豪／翻攝
救災繩索是消防人員在救災上不可或缺的裝備，在消防工作可運用於火災搶救、高低所救助、水域救助、山域救助、天然災害搶救等。記者袁志豪／翻攝

消防人員 科技股

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