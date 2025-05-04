影／台中北屯TOYOTA互撞...一男酒駕闖紅燈釀兩傷

台中市李姓男子在今天凌晨3時許，酒後駕駛TOYOTA轎車行經北屯區時，因闖紅燈撞上另輛綠燈直行的TOYOTA轎車，當時車內王姓夫妻受到驚嚇後，王車再撞上路旁電箱，造成王姓夫妻二人受傷，警方查出李酒精濃度已超過每公升0.15毫克，因有肇事，依公共危險罪送辦。

警方調查，李姓男子（45歲）在今天凌晨3時許，駕駛駕駛TOYOTA轎車，沿北屯區大連路往東直行，開到崇德路口時闖紅燈直行，與沿崇德路往北綠燈直行、駕駛TOYOTA轎車的王男（30歲）發生碰撞，王車被撞擊後，再撞上路旁電箱，造成車內王男與其妻子受有全身多處擦挫傷送醫。

第五警分局呼籲，酒後駕車嚴重危害用路人安全，駕駛人應遵守法律規定，行車時應注意車前狀況及遵守號誌，以維安全。