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40歲女離家徒步走6公里 烈日下站在重劃區草叢中

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

40歲沈姓女子昨天清晨離家後，一路徒步走了6公里到台南市重劃區道路旁的空曠草叢內，並在烈日下獨自站立，透過鐵絲網看著道路；轄區第三警分局員警巡邏經過，遠遠見草叢中有一名女子，覺得奇怪，將她帶回派出所，通知家屬接回，讓沈女母親不斷致謝。

住在台南市安南區第三警分局安佃派出所轄區的沈姓女子，昨天清晨7時許從住家外出，走了近2個小時來到安通路與興福大道路口，現場是「商60」商業重劃區土地；沈女一路走進草叢，隨後獨自站在大馬路旁的草叢中，直直看著道路。

轄區第三分局安中派出所員警吳冠瑩、施盈禪及李偉上午9時許巡邏經過，眼見沈女烈日下在草叢中靜止不動，主動上前關心；沈女沒有帶手機，但有攜帶證件，並自稱她是出門「運動」。警方查詢她的身分，透過轄區派出所聯繫上家人

沈女家屬指出，沈女有輕微身心障礙，因自行外出讓家人十分焦急，正出門到處尋找，還好警方已經先找到人；員警將沈女帶回派出所照料，提供茶水讓她休息，等沈女母親趕到時，對警方照顧女兒安全十分感激，將女兒帶回家。

分局提醒，若家中有易走失親屬、長者，可向社會局及區公所申請預防走失愛心手鍊或配戴定位器，並隨時注意其動向，以縮短協尋黃金時間；若遇到家人失蹤時，可盡早求助警方，讓警方協助搜尋。

40歲沈姓女子昨天清晨離家後，一路徒步走了6公里到台南市安南區重劃區道路旁的空曠草叢內，並在烈日下獨自站立，透過鐵絲網看著道路。記者袁志豪／翻攝
40歲沈姓女子昨天清晨離家後，一路徒步走了6公里到台南市安南區重劃區道路旁的空曠草叢內，並在烈日下獨自站立，透過鐵絲網看著道路。記者袁志豪／翻攝
40歲沈姓女子昨天清晨離家後，一路徒步走了6公里到台南市安南區重劃區道路旁的空曠草叢內，並在烈日下獨自站立，透過鐵絲網看著道路。記者袁志豪／翻攝
40歲沈姓女子昨天清晨離家後，一路徒步走了6公里到台南市安南區重劃區道路旁的空曠草叢內，並在烈日下獨自站立，透過鐵絲網看著道路。記者袁志豪／翻攝

家人 母親 重劃區

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